Партія Саакашвілі програла місцеві вибори в Грузії. Фото: espreso.tv

https://racurs.ua/ua/n161092-partiya-saakashvili-prograla-miscevi-vybory-v-gruziyi.html

Ракурс

Вибори до органів самоврядування 2021 року в Грузії завершилися.

Центральна виборча комісія Грузії обробила майже всі протоколи й представила результати виборів. З 3 тис. 743 виборчих дільниць голоси підраховано на 3 тис. 740 дільницях. Про це 3 жовтня повідомив грузинський телеканал «Руставі-2» із посиланням на Центрвиборчком.

Перемогла на виборах керівна партія «Грузинська мрія». Цій політсилі віддали голоси 46,56% виборців. Опозиційна партія «Єдиний національний рух» соратників Михайла Саакашвілі посіла друге місце з результатом 30,7%. На третьому місці опинилася партія Георгій Гахарія за «Грузію» — 7,79% голосів. Четверте місце за політичною силою «Лело для Грузії» — 2,71%. Решта партій набирають менш як 2% голосів.

Зазначається, що такі результати повністю влаштовують грузинську владу. За домовленістю, що була укладена раніше між владою та опозицією за посередництва Європейського Союзу, у разі падіння рейтингів на місцевих виборах нижче за 43% влада мала погодитися на проведення дострокових парламентських виборів.

Нагадаємо, 1 жовтня Михайло Саакашвілі заявив про прибуття до Грузії. Політик говорив, що летить до цієї країни, щоб врятувати її від «русского міра».

Того ж дня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що Саакашвілі затримали. Екс-президента арештували і перевели до пенітенціарної установи. У Грузії він заочно засуджений до трьох та шести років ув’язнення за двома кримінальними справами. Президент Грузії Саломе Зурабішвілі пообіцяла, що не помилує Саакашвілі.

Джерело: «Руставі-2»