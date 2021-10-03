Заморозки на найближчі дні спрогнозували в Україні. Фото: ДСНС

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Нові дати заморозків в Україні назвали в Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

Найближчої ночі, 4 жовтня, температура повітря опуститься у більшості областей, крім більшості західних областей та крайнього півдня, до 0−5°. У Київській області прогнозують заморозки на поверхні ґрунту 0−5°. Про це повідомила прес-служба ДСНС.

Оголошено І рівень небезпечності, жовтий. У Держслужбі з надзвичайних ситуацій зазначили, що такі погодні умови можуть призвести до порушень роботи служб електропостачання, зв’язку, будівництва, комунального господарства, а на окремих ділянках доріг до припинення, руху автотранспорту.

У вівторок та середу, 5−6 жовтня, заморозки обіцяють у північних, центральних областях. Крім того, 6 жовтня серйозне зниження температури повітря на поверхні ґрунту очікується у східних та більшості західних областей.

Нагадаємо, синоптики обіцяли, що бабине літо прийде в Україну в жовтні. Перше бабине літо, яке щороку припадає на період з 28−29 серпня по 11−12 вересня. Друге зазвичай приходить у жовтні. Точних дат метеорологи не називали, оскільки бабине літо не має чітких дат, а атмосферні графіки можуть плавати.