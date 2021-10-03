Сильний вітер. Фото: supersadovnik.ru

https://racurs.ua/ua/n161084-tuman-ta-sylnyy-viter-pogoda-v-ukrayini-pogirshytsya-karta.html

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Погода в Україні у неділю, 3 жовтня, погіршиться.

Вранці у західних регіонах очікується туман, а видимість складе 200−500 м. Вдень місцями очікується сильний вітер з поривами до 15−20 м/с. Оголошено «жовте» метеорологічне попередження. Про це повідомляє Gismeteo.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем в тумані знизити швидкість руху, а при наявності протитуманних фар включити їх спільно з ближнім світлом. Також варто тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями. При зупинці машини треба включити аварійну світлову сигналізацію. Крім того, при тумані не варто здійснювати різкі маневри на дорозі.

Основні правила поведінки при посиленні поривів вітру:

при сильному вітрі всі вікна будинків необхідно щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

на вулиці тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, будівель;

за можливості сховайтеся в найближчому приміщенні або природному укритті;

Нагадаємо, синоптики обіцяли, що погода в Україні 3 жовтня буде досить сонячною. Вдень температура повітря становитиме 12−17° з позначкою плюс, а на Закарпатті та Прикарпатті обіцяли 20° тепла.

Джерело: Gismeteo