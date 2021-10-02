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В Україні 3 жовтня опади не очікуються, фото: «Ракурс»

Осіння, але сонячна неділя — погода в Україні на 3 жовтня (КАРТА)

2 жов 2021, 15:49
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Погода в Україні 3 жовтня буде досить сонячною. Очікується мінлива хмарність без опадів.

Водночас на заході та півночі країни, а також біля водойм та у низинах — туман. Про це повідомляє Gismeteo.

Температура повітря вночі становитиме +1…+6°, (на півдні — до +9°), також у більшості регіонів України, окрім крайнього заходу та півдня, на поверхні ґрунту та місцями в повітрі очікуються заморозки 0…-3°.

Вдень температура повітря становитиме +12…17°, на Закарпатті та Прикарпатті — до +20°.

Опади в Європі о 15:00 3 жовтня, дані: Gismeteo

Погода в Києві 3 жовтня буде ясною, без опадів. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +3…+5°, вдень — піднімуться до +14…+16°. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

Погода у Києві 3 жовтня, дані: Gismeteo

Погода у Львові також буде ясною без опадів. Температура повітря вночі становитиме +5…+7°, вдень — +16…+18°. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

Погода у Львові 3 жовтня, дані: Gismeteo

Погода в Одесі буде без опадів, слабка хмарність. Вночі термометри покажуть +7…+9°, вдень — +14…+16°. Вітер північно-східний, 7−12 м/с.

Погода в Одесі 3 жовтня, дані: Gismeteo

Погода у Харкові також буде без опадів, слабка хмарність. Вночі очікується температура повітря +3…+5°, вдень — +13…+15°. Вітер східний, 5−10 м/с.

Погода у Харкові 3 жовтня, дані: Gismeteo


Геомагнітний стан у Києві 3 жовтня буде досить неспокійним, протягом доби очікуються збурення.

Геомагнітна обстановка. Інфографіка: Gismeteo

Джерело: Ракурс


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