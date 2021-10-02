В Украине 3 октября осадков не ожидается, фото: «Ракурс»

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Ракурс

Погода в Украине 3 октября будут достаточно солнечной. Ожидается переменная облачность без осадков.

В то же время на западе и севере страны, а также у водоемов и в низинах — туман. Об этом сообщает Gismeteo.

Температура воздуха ночью составит +1…+6°, (на юге — до +9°), также в большинстве регионов Украины, кроме крайнего запада и юга, на поверхности почвы и местами в воздухе ожидаются заморозки 0…-3°.

Днем температура воздуха составит +12…17°, на Закарпатье и Прикарпатье — до +20°.

Погода в Киеве 3 октября будет ясной, без осадков. Ночью столбики термометров опустятся до +3…+5°, днем — поднимутся до +14…+16°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Погода во Львове также будет ясной без осадков. Температура воздуха ночью составит +5…+7°, днем — +16…+18°. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

Погода в Одессе будет без осадков, слабый снег. Ночью термометры покажут + 7…+9°, днем — +14…+16°. Ветер северо-восточный, 7−12 м/с.

Погода в Харькове также будет без осадков, слабый снег. Ночью ожидается температура воздуха +3…+5°, днем — +13…+15°. Ветер восточный, 5−10 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 3 октября будет достаточно неспокойной, в течение суток ожидаются возмущения.