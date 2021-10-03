Коронавірус в Україні. Інфографіка: МОЗ

https://racurs.ua/ua/n161083-mayje-8-tys-hvoryh-3-tys-300-gospitalizovanyh-covid-statystyka-za-dobu.html

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Коронавірус в Україні активно поширюється й у вихідні дні. У суботу, 2 жовтня, медики зафіксували 7 тис. 967 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Захворіли вчора 822 дітей та 88 медичних працівників. До лікарень потрапили 3 тис. 300 хворих, а 126 осіб померли. Подолати коронавірус зуміли 1 тис. 483 осіб. Різними методами лікарі протестували 53 тис. 814 осіб. Про це 3 жовтня повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Найбільше хворих 2 жовтня фіксувалося у Харківській області — 1 тис. 73 COVID-випадки. Ще 855 інфікованих виявили у Дніпропетровській області, а 571 в Одеській. У Львівській та Чернівецькій областях виявили 536 та 462 нових випадків відповідно.

З початку коронавірусної пандемії в Україні захворіли 2 млн 455 тис. 189 осіб, але одужали 2 млн 263 тис. 407 осіб. Померли від коронавірусу 56 тис. 775 осіб.

Нагадаємо, 1 жовтня статистика коронавірусу продемонструвала приріст у 11 тис. 809 інфікованих. Медикам довелося госпіталізувати понад 2,6 тис. пацієнтів. Жертвами «ковіду» стали 203 осіб.