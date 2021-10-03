Коронавирус в Украине. Инфографика: Минздрав

https://racurs.ua/n161083-pochti-8-tys-bolnyh-3-tys-300-gospitalizirovannyh-covid-statistika-za-sutki.html

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Коронавирус в Украине активно распространяется и в выходные дни. В субботу, 2 октября, медики зафиксировали 7 тыс. 967 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Заболели вчера 822 ребенка и 88 медицинских работников. В больницы попали 3 тыс. 300 больных, а 126 человек умерли. Преодолеть коронавирус сумели 1 тыс. 483 человек. Различными методами доктора протестировали 53 тыс. 814 человек. Об этом 3 октября сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Больше всего больных 2 октября фиксировалось в Харьковской области — 1 тыс. 73 COVID-случая. Еще 855 инфицированных обнаружили в Днепропетровской области, а 571 в Одесской. Во Львовской и Черновицкой областях обнаружили 536 и 462 новых случаев соответственно.

С начала коронавирусной пандемии в Украине заболели 2 млн 455 тыс. 189 человек, но выздоровели 2 млн 263 тыс. 407 человек. Умерли от коронавируса 56 тыс. 775 человек.

Напомним, 1 октября статистика коронавируса продемонстрировала прирост в 11 тыс. 809 инфицированных. Медикам пришлось госпитализировать более 2,6 тыс. пациентов. Жертвами «ковида» стали 203 человека.