Голова Верховної Ради Дмитро Разумков. Фото: ВРУ

https://racurs.ua/ua/n161082-sluga-narodu-vyznachylasya-z-datou-pochatku-procedury-vidstavky-razumkova.html

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Процедура відкликання голови Верховної Ради Дмитра Разумкова розпочнеться у понеділок, 4 жовтня.

Фракція ВРУ «Слуга народу» вже зібрала достатню кількість підписів для відставки спікера парламенту. Про це повідомила речниця «Слуги народу» Юлія Палійчук у Telegram.

Шляхом голосування депутатами фракції прийнято рішення у понеділок розпочати процедуру відкликання голови Верховної ради України із займаної посади, — йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, у Трускавці народні депутати зі «Слуги народу» зібрали 150 підписів, необхідних для розгляду питання про відставку чинного голови ВРУ Дмитра Разумкова.

Тим часом спікер парламенту запросив нардепів зі «Слуги народу» на зустріч у понеділок, 4 жовтня. З «слугами» голова Верховної Ради хоче обговорити свою «незадовільну» роботу як очільника ВРУ.