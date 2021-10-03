Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков. Фото: ВРУ

https://racurs.ua/n161082-sluga-naroda-opredelilas-s-datoy-nachala-procedury-otstavki-razumkova.html

Ракурс

Процедура отзыва председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова начнется в понедельник, 4 октября.

Фракция ВРУ «Слуга народа» уже собрала достаточное количество подписей для отставки спикера парламента. Об этом сообщила пресс-секретарь «Слуги народа» Юлия Палийчук в Telegram.

Путем голосования депутатами фракции принято решение в понедельник начать процедуру отзыва председателя Верховной Рады Украины с занимаемой должности, — говорится в сообщении.



Напомним, в Трускавце народные депутаты из «Слуги народа» собрали 150 подписей, необходимых для рассмотрения вопроса об отставке председателя ВРУ Дмитрия Разумкова.

Тем временем спикер парламента пригласил нардепов из «Слуги народа» на встречу в понедельник, 4 октября. Со «слугами» председатель Верховной Рады хочет обсудить свою «неудовлетворительную» работу как руководителя ВРУ.