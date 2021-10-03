«Партійні Оскари» вручили «слугам» у Трускавці. Фото:

https://racurs.ua/ua/n161081-partiyni-oskary-vruchyly-slugam-u-truskavci-video.html

Ракурс

Нарада «Слуги народу» у Трускавці завершилася гучною вечіркою.

Народні депутати отримали відзнаки у 16 номінаціях премії «Слугам по заслугах». Парламентарів відзначали за важливі здобутки впродовж двох років у Верховній Раді — законотворчі ініціативи, активність під час голосування. Про це повідомила речниця «Слуги народу» Юлія Палійчук у Telegram.

Всього було 16 номінацій на «партійні Оскари». Ось 10 переможців:

Відповідальність року — Ігор Копитін

Шаолінь року — Микола Сольський

Наполегливість року — Галина Третьякова

Євроінтегратор року — Марія Мезенцева

Децентралізатор року — Віталій Безгін

Червона кнопка — Людмила Буймістер

Батько року — Павло Сушко

Інвестняня року — Галина Янченко

Бджоли проти меду — Анастасія Радіна

Кількість і якість — Данило Гетьманцев

Крім того, були й жартівливі номінації, де переможцям вручили гарбузи. У партії попросили переможців сприймати це з гумором.

Жан Беленюк переміг у номінації «Чим би депутат не тішився» через сон у Верховній Раді, а Михайло Радуцький за «всім відоме листування в месенджері» став переможцем у номінації «Трошки по-мобільному». У номінації «Цитати великих людей» найкращими назвали Давида Арахамію й Олександра Корнієнка через те, що ті обговорити свою колегу по фракції Ірину Аллахвердієву. У номінації «18+" перемогла Галина Третьякова через листування про матрац зі своїм чоловіком. Через законопроект про напівпровідники Роксолані Підласій вручили нагороду «Що це було». Микола Тищенко став переможцем у номінації «Турбо жим-жим».

Завершився вояж «слуг» до Трускавця дискотекою, діджеєм був Давид Арахамія.

Нагадаємо, 1 жовня «слуги» організували смарт-вечерю у фешенебельному готелі Rixos Prykarpattya. На вибір гостям пропонували велику кількість різних закусок, десертів і дорогих напоїв — шампанське, вино та віскі. Також депутати грали у настільний теніс та більярд.