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Ракурс
«Партийные Оскары» вручили «слугам» в Трускавце — Слуга народа

«Партийные Оскары» вручили «слугам» в Трускавце (ВИДЕО)

3 окт 2021, 08:25
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Совещание «Слуги народа» в Трускавце завершилось шумной вечеринкой.

Народные депутаты получили награды в 16 номинациях премии «Слугам по заслугам». Парламентариев отмечали за важные достижения в течение двух лет в Верховной Раде — законодательные инициативы, активность во время голосования. Об этом сообщила пресс-секретарь «Слуги народа» Юлия Палийчук в Telegram.

Всего было 16 номинаций на «партийные Оскары». Вот 10 победителей:

  • Ответственность — Игорь Копытин
  • Шаолинь года — Николай Сольский
  • Настойчивость года — Галина Третьякова
  • Евроинтегратор года — Мария Мезенцева
  • Децентрализатор года — Виталий Безгин
  • Красная кнопка — Людмила Буймистер
  • Отец года — Павел Сушко
  • Инвестняня года — Галина Янченко
  • Пчелы против меда — Анастасия Радина
  • Количество и качество — Даниил Гетьманцев

Кроме того, были и шуточные номинации, где победителям вручили тыквы. В партии попросили победителей воспринимать это с юмором.

Жан Беленюк победил в номинации «Чем бы депутат не радовался» из-за сна в Верховной Раде, а Михаил Радуцкий за «всем известную переписку в мессенджере» стал победителем в номинации «Немножко по-мобильному». В номинации «Цитаты великих людей» лучшими назвали Давида Арахамию и Александра Корниенко из-за того, что те обсудили свою коллегу по фракции Ирину Аллахвердиеву. В номинации «18+" победила Галина Третьякова из-за переписки о матрасе со своим мужем. Из-за законопроекта о полупроводниках Роксолане Подласий вручили награду «Что это было». Николай Тищенко стал победителем в номинации «Турбо жим-жим».

Завершился вояж «слуг» в Трускавец дискотекой, диджеем был Давид Арахамия.


Напомним, 1 октября «слуги» организовали смарт-ужин в фешенебельном отеле Rixos Prykarpattya. На выбор гостям предлагали большое количество различных закусок, десертов и дорогих напитков — шампанское, вино и виски. Также депутаты играли в настольный теннис и бильярд.

Источник: Ракурс


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