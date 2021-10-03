«Партийные Оскары» вручили «слугам» в Трускавце — Слуга народа

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Ракурс

Совещание «Слуги народа» в Трускавце завершилось шумной вечеринкой.

Народные депутаты получили награды в 16 номинациях премии «Слугам по заслугам». Парламентариев отмечали за важные достижения в течение двух лет в Верховной Раде — законодательные инициативы, активность во время голосования. Об этом сообщила пресс-секретарь «Слуги народа» Юлия Палийчук в Telegram.

Всего было 16 номинаций на «партийные Оскары». Вот 10 победителей:

Ответственность — Игорь Копытин

Шаолинь года — Николай Сольский

Настойчивость года — Галина Третьякова

Евроинтегратор года — Мария Мезенцева

Децентрализатор года — Виталий Безгин

Красная кнопка — Людмила Буймистер

Отец года — Павел Сушко

Инвестняня года — Галина Янченко

Пчелы против меда — Анастасия Радина

Количество и качество — Даниил Гетьманцев

Кроме того, были и шуточные номинации, где победителям вручили тыквы. В партии попросили победителей воспринимать это с юмором.

Жан Беленюк победил в номинации «Чем бы депутат не радовался» из-за сна в Верховной Раде, а Михаил Радуцкий за «всем известную переписку в мессенджере» стал победителем в номинации «Немножко по-мобильному». В номинации «Цитаты великих людей» лучшими назвали Давида Арахамию и Александра Корниенко из-за того, что те обсудили свою коллегу по фракции Ирину Аллахвердиеву. В номинации «18+" победила Галина Третьякова из-за переписки о матрасе со своим мужем. Из-за законопроекта о полупроводниках Роксолане Подласий вручили награду «Что это было». Николай Тищенко стал победителем в номинации «Турбо жим-жим».

Завершился вояж «слуг» в Трускавец дискотекой, диджеем был Давид Арахамия.

Напомним, 1 октября «слуги» организовали смарт-ужин в фешенебельном отеле Rixos Prykarpattya. На выбор гостям предлагали большое количество различных закусок, десертов и дорогих напитков — шампанское, вино и виски. Также депутаты играли в настольный теннис и бильярд.