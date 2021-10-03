«Партийные Оскары» вручили «слугам» в Трускавце (ВИДЕО)https://racurs.ua/n161081-partiynye-oskary-vruchili-slugam-v-truskavce-video.htmlРакурс
Совещание «Слуги народа» в Трускавце завершилось шумной вечеринкой.
Народные депутаты получили награды в 16 номинациях премии «Слугам по заслугам». Парламентариев отмечали за важные достижения в течение двух лет в Верховной Раде — законодательные инициативы, активность во время голосования. Об этом сообщила пресс-секретарь «Слуги народа» Юлия Палийчук в Telegram.
Всего было 16 номинаций на «партийные Оскары». Вот 10 победителей:
- Ответственность — Игорь Копытин
- Шаолинь года — Николай Сольский
- Настойчивость года — Галина Третьякова
- Евроинтегратор года — Мария Мезенцева
- Децентрализатор года — Виталий Безгин
- Красная кнопка — Людмила Буймистер
- Отец года — Павел Сушко
- Инвестняня года — Галина Янченко
- Пчелы против меда — Анастасия Радина
- Количество и качество — Даниил Гетьманцев
Кроме того, были и шуточные номинации, где победителям вручили тыквы. В партии попросили победителей воспринимать это с юмором.
Жан Беленюк победил в номинации «Чем бы депутат не радовался» из-за сна в Верховной Раде, а Михаил Радуцкий за «всем известную переписку в мессенджере» стал победителем в номинации «Немножко по-мобильному». В номинации «Цитаты великих людей» лучшими назвали Давида Арахамию и Александра Корниенко из-за того, что те обсудили свою коллегу по фракции Ирину Аллахвердиеву. В номинации «18+" победила Галина Третьякова из-за переписки о матрасе со своим мужем. Из-за законопроекта о полупроводниках Роксолане Подласий вручили награду «Что это было». Николай Тищенко стал победителем в номинации «Турбо жим-жим».
Завершился вояж «слуг» в Трускавец дискотекой, диджеем был Давид Арахамия.
Напомним, 1 октября «слуги» организовали смарт-ужин в фешенебельном отеле Rixos Prykarpattya. На выбор гостям предлагали большое количество различных закусок, десертов и дорогих напитков — шампанское, вино и виски. Также депутаты играли в настольный теннис и бильярд.