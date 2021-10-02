Михаил Саакашвили, фото: страница Михаила Саакашвили в Facebook

https://racurs.ua/n161080-partiya-saakashvili-ne-smogla-pobedit-na-vyborah-v-gruzii-ekzit-poly.html

Ракурс

В Грузии сегодня, 2 октября, происходили местные выборы. Фактически они также были референдумом доверия к власти — в стране после парламентских выборов 2020 года, результаты которых не признала оппозиция, продолжается парламентский кризис.

Стороны достигли договоренности — если правящая партия «Грузинская мечта» наберет более 43%, то будет считаться, что она подтвердила свой прошлогодний результат. Иначе весной 2022 года должны состояться парламентские выборы.

Голосование на избирательных участках завершилось в 20.00. Уже известны первые результаты экзит-полов, сообщает издание «Эхо Кавказа».

Согласно данным экзит-пола, проведенного компанией IPSOS по Тбилиси, по состоянию на 17.00 голоса распределились так:

«Грузинская мечта» — 38,6%;

«Единое национальное движение» — 33%;

«За Грузию» — 7,6%;

«Гирчи — Больше свободы» — 4,8%;

«Лело» — 4%;

«Для народа» — 2%;

«Гирчи» — 1,6%;

«Граждане» — 1,1%;

«Европейская Грузия» — 1%;

Лейбористская партия — 1%;

«Альянс патриотов» — 0,9%;

«Третья сила — Стратегия Агмашенебели» — 0,8%.

Согласно данным экзит-пола, проведенного компанией Gorbi по всей Грузии по состоянию на 18.00:

«Грузинская мечта» — 47,6%;

«Единое национальное движение» — 27,1%;

«За Грузию» — 6,8%;

«Лело» — 2.8%;

«Гирчи — Больше свободы» — 2.8%;

«Европейская Грузия» — 2,6%;

Лейбористская партия — 1,8%;

«Альянс патриотов» — 1,6%;

«Третья сила — Стратегия Агмашенебели» — 1,3%;

«Граждане» — 1%;

«Гирчи» — 0,9%;

другие партии — 3,7%.

Данные экзит-пола, проведенного компанией Edison Research по всей Грузии по состоянию на 18.00:

«Грузинская мечта» — 46%;

«Единое национальное движение» — 33%;

«За Грузию» — 6%;

«Европейская Грузия» — 2%;

«Гирчи — Больше свободы» — 2%;

«Лело» — 2%;

«Третья сила — Стратегия Агмашенебели» — 1%.

Традиционно, в больших городах Грузии позиции «Единого национального движения» заметно сильнее, чем в целом по стране. Поэтому, если результаты общенациональных экзит-полов подтвердятся, властям не нужно будет проводить перевыборы.

Впрочем, и «Грузинская мечта» и «Единое национальное движение» уже заявили о победных для себя результатах выборов. Партия власти намерена отпраздновать победу у своего центрального офиса, в то время как оппозиция готовится «защищать голоса».

Напомним, вчера, 1 октября, в Грузии задержали Михаила Саакашвили.

Источник: «Эхо Кавказа»