Виктор Ляшко, фото: «Главком»

https://racurs.ua/n161079-kogda-poyavitsya-ukrainskaya-vakcina-ot-koronavirusa-rasskazal-lyashko.html

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Виктор Ляшко, министр здравоохранения Украины, рассказал, когда может появиться украинская вакцина от коронавирусной болезни COVID-19.

По словам Ляшко, сроки дедлайна производства станут известны в конце текущего года. Об этом он заявил, отвечая на вопрос президента Украины Владимира Зеленского на собрании фракции «Слуга народа» в Трускавце.

Ляшко отметил, что в Харькове уже начался монтаж линий для производства вакцин от COVID-19 и гриппа. Также на этапе подписания находится меморандум на инвестиции.

По оценкам министра, первая вакцина сойдет с производственных линий в 2022 году.

До конца этого года будем точно знать, какие дедлайны производства вакцин. Но в следующем году с линии сойдет первая украинская вакцина, — заверил Ляшко.

Напомним, в мае в Министерстве здравоохранения заявляли, что в Украине разрабатывают три вакцины от COVID-19.