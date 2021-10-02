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Ракурс
Виктор Ляшко, фото: «Главком»

Когда появится украинская вакцина от коронавируса, рассказал Ляшко

2 окт 2021, 21:28
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Виктор Ляшко, министр здравоохранения Украины, рассказал, когда может появиться украинская вакцина от коронавирусной болезни COVID-19.

По словам Ляшко, сроки дедлайна производства станут известны в конце текущего года. Об этом он заявил, отвечая на вопрос президента Украины Владимира Зеленского на собрании фракции «Слуга народа» в Трускавце.

Ляшко отметил, что в Харькове уже начался монтаж линий для производства вакцин от COVID-19 и гриппа. Также на этапе подписания находится меморандум на инвестиции.

По оценкам министра, первая вакцина сойдет с производственных линий в 2022 году.


До конца этого года будем точно знать, какие дедлайны производства вакцин. Но в следующем году с линии сойдет первая украинская вакцина, — заверил Ляшко.

Напомним, в мае в Министерстве здравоохранения заявляли, что в Украине разрабатывают три вакцины от COVID-19.

Источник: Ракурс


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