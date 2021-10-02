3 октября отмечают День территориальной обороны и День учителяhttps://racurs.ua/n161078-3-oktyabrya-otmechaut-den-territorialnoy-oborony-i-den-uchitelya.htmlРакурс
3 октября в Украине будут отмечать День территориальной обороны. Этот праздник был введен в 2020 году указом президента Владимира Зеленского «учитывая важность территориальной обороны в обеспечении обороноспособности и территориальной целостности Украины, роль составляющих сектора безопасности и обороны и других субъектов, привлекаемых к выполнению задач территориальной обороны, а также с целью дальнейшего развития современных военных традиций».
Он ежегодно приходится на первое воскресенье октября.
Войска территориальной обороны — это резервный компонент Вооруженных сил Украины, предназначенный для территориальной обороны — комплекса военных и специальных мероприятий, осуществляемых в период вне зон боевых действий:
- охраны границы и важных объектов;
- борьбы с диверсантами и антигосударственными формированиями;
- поддержания правового режима военного положения;
- в случае захвата территории врагом — создание сопротивления и партизанских отрядов.
Также в первое воскресенье октября в Украине отмечают День работников образования или День учителя — профессиональный праздник работников образования.
Этот праздник был введен в 1994 году указом тогдашнего президента Украины Леонида Кучмы «в поддержку инициативы работников образования».
Кроме того, ежегодно 3 октября отмечают Всемирный день грибника — неофициальный праздник любителей «тихой охоты». По разным оценкам, на Земле может быть от 100 тыс. до 1,5 млн видов грибов.
Православная церковь в этот день чтит память великомученика Евстафия Плакиды и членов его семьи, которые, как считается, стали жертвами преследований христиан в Римской империи примерно в 118 году.
Народные приметы:
- если в этот день дует северный ветер — вскоре придут холода;
- если ветер в этот день дует с южной стороны — впереди будет много теплых дней;
- западный ветер в этот день обещает мокрую погоду и осадки;
- восточный ветер предвещает сильные ливни;
- если на нижних ветвях елей много шишек — осень будет теплой, а зима — поздней;
- если шишек на елях больше вверху — конец зимы будет холодным.