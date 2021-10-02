В Украине 3 октября отмечает День территориальной обороны, фото: «Мілітарний»

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3 октября в Украине будут отмечать День территориальной обороны. Этот праздник был введен в 2020 году указом президента Владимира Зеленского «учитывая важность территориальной обороны в обеспечении обороноспособности и территориальной целостности Украины, роль составляющих сектора безопасности и обороны и других субъектов, привлекаемых к выполнению задач территориальной обороны, а также с целью дальнейшего развития современных военных традиций».

Он ежегодно приходится на первое воскресенье октября.

Войска территориальной обороны — это резервный компонент Вооруженных сил Украины, предназначенный для территориальной обороны — комплекса военных и специальных мероприятий, осуществляемых в период вне зон боевых действий:

охраны границы и важных объектов;

борьбы с диверсантами и антигосударственными формированиями;

поддержания правового режима военного положения;

в случае захвата территории врагом — создание сопротивления и партизанских отрядов.

Также в первое воскресенье октября в Украине отмечают День работников образования или День учителя — профессиональный праздник работников образования.

Этот праздник был введен в 1994 году указом тогдашнего президента Украины Леонида Кучмы «в поддержку инициативы работников образования».

Кроме того, ежегодно 3 октября отмечают Всемирный день грибника — неофициальный праздник любителей «тихой охоты». По разным оценкам, на Земле может быть от 100 тыс. до 1,5 млн видов грибов.

Православная церковь в этот день чтит память великомученика Евстафия Плакиды и членов его семьи, которые, как считается, стали жертвами преследований христиан в Римской империи примерно в 118 году.

Народные приметы: