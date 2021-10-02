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Александр Лукашенко, фото: Kremlin.ru

Лукашенко рассказал, умрет ли он на должности

2 окт 2021, 20:33
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Александр Лукашенко, самопровозглашенный президент Беларуси, заявил, что не планирует до смерти оставаться на должности.

Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN, сообщает белорусское государственное агентство БелТА,

В то же время он отметил, что это «будет зависеть от ситуации в Беларуси». По словам Лукашенко, если Беларусь «будет чувствовать себя уверенно и спокойно как суверенное независимое государство», то «все произойдет раньше, чем вы думаете». В противном случае он пригрозил быть «вечным президентом»

Если вы нас будете атаковать, постоянно нас бомбить, лишать своего слова, своего лица и своей независимости, я буду вечным президентом. Я буду защищать то, что я создал вместе с белорусским народом даже ценой своей жизни, — заявил он.


Напомним, недавно в Беларуси через суд закрыли последнюю в стране правозащитную организацию.

Источник: БелТА


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