Лукашенко рассказал, умрет ли он на должности

Александр Лукашенко, фото: Kremlin.ru

https://racurs.ua/n161077-lukashenko-rasskazal-umret-li-on-na-doljnosti.html

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Александр Лукашенко, самопровозглашенный президент Беларуси, заявил, что не планирует до смерти оставаться на должности.

Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN, сообщает белорусское государственное агентство БелТА,

В то же время он отметил, что это «будет зависеть от ситуации в Беларуси». По словам Лукашенко, если Беларусь «будет чувствовать себя уверенно и спокойно как суверенное независимое государство», то «все произойдет раньше, чем вы думаете». В противном случае он пригрозил быть «вечным президентом»

Если вы нас будете атаковать, постоянно нас бомбить, лишать своего слова, своего лица и своей независимости, я буду вечным президентом. Я буду защищать то, что я создал вместе с белорусским народом даже ценой своей жизни, — заявил он.



Напомним, недавно в Беларуси через суд закрыли последнюю в стране правозащитную организацию.

Источник: БелТА