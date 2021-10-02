Трамп просит суд вернуть ему аккаунт в Twitter

Дональд Трамп пытается вернуть себе аккаунт в Твиттере, фото: ruperto miller

https://racurs.ua/n161076-tramp-prosit-sud-vernut-emu-akkaunt-v-twitter.html

Ракурс

Дональд Трамп, бывший президент США, обратился в федеральный суд Флориды с просьбой заставить Twitter временно восстановить его аккаунт, пока он судится за полный возврат доступа к этой социальной сети.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Трамп утверждает, что Twitter заблокировал его аккаунт в январе этого года под давлением политических конкурентов в Конгрессе.

Twitter и несколько других платформ социальных медиа заблокировали аккаунты Трампа после того, как толпа его сторонников напала на Капитолий США во время массовых беспорядки 6 января 2021 года.

Атака на Капитолий последовала после речи Трампа, в которой тот повторил утверждение о том, что его поражение на выборах в ноябре 2020 года якобы было вызвано массовыми фальсификациями.

До того, как его заблокировали, Трамп имел более 88 млн подписчиков в Twitter и использовал его как свой рупор в соцсетях.

Twitter имеет власть и контроль над политическим дискурсом в этой стране, что неизмеримо, беспрецедентно с исторической точки зрения и крайне опасно для открытых демократических дебатов, — подчеркивается в заявлении адвокатов Трампа.

Источник: Bloomberg