Трамп просить суд повернути йому акаунт у Twitter

Дональд Трамп намагається повернути собі акаунт у Твіттері, фото: ruperto miller

https://racurs.ua/ua/n161076-tramp-prosyt-sud-povernuty-yomu-akaunt-u-twitter.html

Ракурс

Дональд Трамп, колишній президент США, звернувся до федерального суду Флориди з проханням змусити Twitter тимчасово відновити його акаунт, поки він судиться за повне повернення доступу до цієї соціальної мережі.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Трамп стверджує, що Twitter заблокував його акаунт у січні цього року під тиском політичних конкурентів у Конгресі.

Twitter та кілька інших платформ соціальних медіа заблокували акаунти Трампа після того, як натовп його прихильників напав на Капітолій США під час масового заворушення 6 січня 2021 року.

Атака на Капітолій послідувала після промови Трампа, в якій той повторив твердження про те, що його поразка на виборах у листопаді 2020 року нібито була спричинена масовими фальсифікаціями.

До того, як його заблокували, Трамп мав понад 88 млн підписників у Twitter і використовував його як свій рупор у соцмережах.

Twitter має владу і контроль над політичним дискурсом в цій країні, що незмірно, безпрецедентно з історичної точки зору і вкрай небезпечно для відкритих демократичних дебатів, — наголошується в заяві адвокатів Трампа.

Джерело: Bloomberg