Лукашенко розповів, чи помре на посаді

Олександр Лукашенко, фото: Kremlin.ru

https://racurs.ua/ua/n161077-lukashenko-rozpoviv-chy-pomre-na-posadi.html

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Олександр Лукашенко, самопроголошений президент Білорусі, заявив, що не планує до смерті залишатися на посаді.

Про це він завив в інтерв’ю телеканалу CNN, повідомляє білоруське державне агентство БелТА,

Водночас він зазначив, що це «залежатиме від ситуації в Білорусі». За словами Лукашенка, якщо Білорусь «почуватиме себе впевнено і спокійно як суверенна незалежна держава», то «все станеться раніше, ніж ви думаєте». В іншому випадку він пригрозив бути «вічним президентом»

Якщо ви нас будете атакувати, постійно нас бомбити, позбавляти свого слова, свого обличчя і своєї незалежності, я буду вічним президентом. Я буду захищати те, що я створив разом з білоруським народом навіть ціною свого життя, — заявив він.



Нагадаємо, нещодавно в Білорусі через суд закрили останню в країні правозахисну організацію.

Джерело: БелТА