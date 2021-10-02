Лукашенко розповів, чи помре на посаді

Лукашенко розповів, чи помре на посадіhttps://racurs.ua/ua/n161077-lukashenko-rozpoviv-chy-pomre-na-posadi.htmlРакурс
Олександр Лукашенко, самопроголошений президент Білорусі, заявив, що не планує до смерті залишатися на посаді.
Про це він завив в інтерв’ю телеканалу CNN, повідомляє білоруське державне агентство БелТА,
Водночас він зазначив, що це «залежатиме від ситуації в Білорусі». За словами Лукашенка, якщо Білорусь «почуватиме себе впевнено і спокійно як суверенна незалежна держава», то «все станеться раніше, ніж ви думаєте». В іншому випадку він пригрозив бути «вічним президентом»
Якщо ви нас будете атакувати, постійно нас бомбити, позбавляти свого слова, свого обличчя і своєї незалежності, я буду вічним президентом. Я буду захищати те, що я створив разом з білоруським народом навіть ціною свого життя, — заявив він.
Нагадаємо, нещодавно в Білорусі через суд закрили останню в країні правозахисну організацію.
Джерело: БелТА