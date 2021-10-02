В Україні 3 жовтня відзначають День територіальної оборони, фото: «Мілітарний»

https://racurs.ua/ua/n161078-3-jovtnya-vidznachaut-den-terytorialnoyi-oborony-ta-den-vchytelya.html

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3 жовтня в Україні відзначатимуть День територіальної оборони. Це свято було запроваджене у 2020 році указом президента Володимира Зеленського «ураховуючи важливість територіальної оборони у забезпеченні обороноздатності та територіальної цілісності України, роль складових сектору безпеки і оборони та інших суб'єктів, що залучаються до виконання завдань територіальної оборони, а також з метою подальшого розвитку сучасних військових традицій».

Воно щороку припадає на першу неділю жовтня.

Війська територіальної оборони — це резервний компонент Збройних сил України, призначений для територіальної оборони — комплексу воєнних і спеціальних заходів, що здійснюються в особливий період поза зонами бойових дій:

охорони кордону та важливих об'єктів;

боротьби з диверсантами та антидержавними формуваннями;

підтримання правового режиму воєнного стану;

в разі захоплення території ворогом — створення руху опору та партизанських загонів.

Також у першу неділю жовтня в Україні відзначають День працівників освіти або День учителя — професійне свято працівників освіти.

Це свято було запроваджене у 1994 році указом тодішнього президента України Леоніда Кучми «на підтримку ініціативи працівників освіти».

Крім того, щороку 3 жовтня відзначають Всесвітній день грибника — неофіційне свято любителів «тихого полювання». За різними оцінками, на Землі може бути від 100 тис. до 1,5 млн видів грибів.

Православна церква цього дня вшановує пам’ять великомученика Євстафія Плакиди та членів його сім’ї, котрі, як вважається, стали жертвами переслідувань християн у Римській імперії приблизно у 118 році.

Народні прикмети: