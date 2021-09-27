Что делать, если есть противопоказания к вакцинации, рассказали в Минздраве

Вакцинация. Фото: Istock

https://racurs.ua/n160759-chto-delat-esli-est-protivopokazaniya-k-vakcinacii-rasskazali-v-minzdrave.html

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Вакцинация от коронавируса в Украине продолжается, однако не все граждане могут получить прививки по медицинским показаниям.

Таким людям выдают медицинскую справку о наличии абсолютных медицинских противопоказаний. Об этом рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью для «РБК-Украина».

По его словам, количество таких людей совсем небольшое — это менее одного процента украинцев. В то же время большая часть людей считает, что имеет какие-то медицинские противопоказания.

Если мы говорим о сердечно-сосудистых заболеваниях — это не противопоказание, это, наоборот, показания для проведения вакцинации. Потому что человек, который имеет тяжелые сопутствующие неинфекционные болезни, потенциально в более тяжелой форме переносит коронавирус, — рассказал главный санврач.

Делать ли прививку от коронавируса аллергикам должен решать семейный врач человека, считает Кузин. По его словам, назначение прививки зависит от типа вакцины, от возраста, от анамнеза аллергических реакций, был ли человек вакцинирован вообще, как он перенес первую прививку.

Перечень абсолютных медицинских противопоказаний является утвержденным, но он от человека к человеку будет отличаться, и это будет оцениваться семейным врачом. Общие противопоказания к каждой вакцине указанные в инструкции. Точно известно, что прививать беременных вакциной CoronaVac не рекомендуется, так как не было проведено соответствующих исследований. В то же время вакцина от Pfizer может быть рекомендована.

Врач должен оценить соотношение пользы и риска. Поэтому, если врач не может принять решение о наличии или отсутствии медицинских противопоказаний, или не может посоветовать определенную стратегию вакцинации — я бы советовал такого врача просто сменить и подписать декларацию с другим, — заявил Кузин.



Напомним, ранее мы сообщали, что действие вакцины от коронавируса объяснили в Минздраве.

Источник: РБК-Украина