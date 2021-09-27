Самолет в Австралии пролетел между небоскребами на высоте 90 м, фото - Daily Mail

https://racurs.ua/n160758-samolet-v-avstralii-proletel-mejdu-neboskrebami-na-vysote-90-m-foto-video.html

Ракурс

Авиашоу в центре мегаполиса устроил грузовой реактивный самолет C-17 Королевских ВВС Австралии.

Он провел тренировочный полет между небоскребами в центральном деловом районе Брисбена и пощекотал нервы очевидцам.

О необычной тренировке на высоте 90 м сообщает Daily Mail.

Полет Boeing C-17A Globemaster III сняли во время тренировочного полета, когда тот пролетал через Брисбен на малой высоте.

Со стороны могло показаться, что самолет едва не врезался в офисное здание. Однако он пролетел над изумленной публикой дважды. Впервые на высоте 300 м, во второй раз — 90 м. Правда, у зрителей из США увиденное вызвало неприятные ассоциации. Маневры пилота напомнили им о терактах 11 сентября.

Оказалось, что самолет проводил репетицию перед ежегодным мероприятием Sunsuper Riverfire, которое состоялось в столице Квинсленда 25 сентября.