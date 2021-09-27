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Ракурс
Літак в Австралії пролетів між хмарочосами на висоті 90 м, фото - Daily Mail

Літак в Австралії пролетів між хмарочосами на висоті 90 м (ФОТО, ВІДЕО)

27 вер 2021, 10:15
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Авіашоу в центрі мегаполіса влаштував вантажний реактивний літак C-17 Королівських ВПС Австралії.

Він провів тренувальний політ між хмарочосами в центральному діловому районі Брісбена і полоскотав нерви очевидцям.

Літак в Австралії пролетів між хмарочосами на висоті 90 м, фото - Daily Mail

Про незвичне тренування на висоті 90 м повідомляє Daily Mail.

Політ Boeing C-17A Globemaster III зафільмували під час тренувального польоту, коли той пролітав через Брісбен на малій висоті.

З боку могло здатися, що літак ледь не врізався в офісну будівлю. Однак він пролетів над здивованою публікою двічі. Вперше на висоті 300 м, вдруге — 90 м. Щоправда, у глядачів з США побачене викликало неприємні асоціації. Маневри пілота нагадали їм про теракти 11 вересня.

Виявилося, що літак проводив репетицію перед щорічним заходом Sunsuper Riverfire, яке відбулося в столиці Квінсленду 25 вересня.


Літак в Австралії пролетів між хмарочосами на висоті 90 м, фото - Daily Mail

Літак в Австралії пролетів між хмарочосами на висоті 90 м, фото - Daily Mail

Джерело: Ракурс


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