Літак в Австралії пролетів між хмарочосами на висоті 90 м, фото - Daily Mail

https://racurs.ua/ua/n160758-litak-v-avstraliyi-proletiv-mij-hmarochasmy-na-vysoti-90-m-foto.html

Ракурс

Авіашоу в центрі мегаполіса влаштував вантажний реактивний літак C-17 Королівських ВПС Австралії.

Він провів тренувальний політ між хмарочосами в центральному діловому районі Брісбена і полоскотав нерви очевидцям.

Про незвичне тренування на висоті 90 м повідомляє Daily Mail.

Політ Boeing C-17A Globemaster III зафільмували під час тренувального польоту, коли той пролітав через Брісбен на малій висоті.

З боку могло здатися, що літак ледь не врізався в офісну будівлю. Однак він пролетів над здивованою публікою двічі. Вперше на висоті 300 м, вдруге — 90 м. Щоправда, у глядачів з США побачене викликало неприємні асоціації. Маневри пілота нагадали їм про теракти 11 вересня.

Виявилося, що літак проводив репетицію перед щорічним заходом Sunsuper Riverfire, яке відбулося в столиці Квінсленду 25 вересня.