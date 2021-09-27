Що робити українцям, які мають протипоказання для вакцинації, розповіли в МОЗ

Вакцинація. Фото: istock

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Вакцинація від коронавірусу в Україні триває, однак не всі громадяни можуть отримати щеплення за медичними показаннями.

Таким людям видають медичну довідку про наявність абсолютних медичних протипоказів. Про це розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв’ю для «РБК-Україна».

За його словами, кількість таких людей зовсім невелика — це менше одного відсотка українців. Натомість велика частина людей вважає, що має якісь медичні протипоказання.

Якщо ми говоримо про серцево-судинні хвороби — це не протипоказання, це, навпаки, показання для проведення вакцинації. Тому що людина, яка має важкі супутні неінфекційні хвороби, потенційно в більш тяжкій формі переносить коронавірусну хворобу, — розповів головний санлікар.

Чи робити щеплення від коронавірусу алергікам має вирішувати сімейний лікар людини, вважає Кузін. За його словами, призначення щеплення залежить від типу вакцини, від віку, від анамнезу алергічних реакцій, чи була людина вакцинована взагалі, як вона перенесла перше щеплення.

Перелік абсолютних медичних протипоказів є затвердженим, але він від людини до людини буде відрізнятися, і це буде оцінюватися сімейним лікарем. Загальні протипокази до кожної вакцини зазначені в інструкції. Наразі точно відомо, що щеплення вагітних вакциною CoronaVac є нерекомендованим, тому що не було проведено відповідних досліджень. Водночас вакцина від Pfizer може бути рекомендована.

Лікар має оцінити співвідношення користі та ризику. Тому, якщо лікар не може прийняти рішення про наявність чи відсутність медичних протипоказів, або не може порадити певну стратегію щодо вакцинації — я б радив такого лікаря просто змінити й підписати декларацію з іншим, — заявив Кузін.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що дію вакцини від коронавірусу пояснили в Міністерстві охорони здоров’я України.

Джерело: РБК-Україна