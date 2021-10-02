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Ракурс
Віктор Ляшко, фото: «Главком»

Коли з’явиться українська вакцина від коронавірусу, розповів Ляшко

2 жов 2021, 21:28
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Віктор Ляшко, міністр охорони здоров’я України, розповів, коли може з’явитися українська вакцина від коронавірусної хвороби COVID-19.

За словами Ляшка, терміни дедлайну виробництва стануть відомі наприкінці поточного року. Про це він завив, відповідаючи на питання президента України Володимира Зеленського на зборах фракції «Слуга народу» в Трускавці.

Ляшко зазначив, що в Харкові вже розпочався монтаж ліній для виробництва вакцин від COVID-19 та грипу. Також на етапі підписання перебуває меморандум на інвестиції.

За оцінками міністра, перша вакцина зійде з виробничих ліній у 2022 році.


До кінця цього року будемо точно знати, які дедлайни виробництва вакцин. Але наступного року з лінії зійде перша українська вакцина, — запевнив Ляшко.

Нагадаємо, у травні в Міністерстві охорони здоров’я заявляли, що в Україні розробляють три вакцини від COVID-19.

Джерело: Ракурс


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