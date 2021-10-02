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Ракурс
Михайло Саакашвілі, фото: сторінка Михайла Саакашвілі у Facebook

Партія Саакашвілі не змогла перемогти на виборах у Грузії — екзит-поли

2 жов 2021, 21:58
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У Грузії сьогодні, 2 жовтня, відбувалися місцеві вибори. Фактично вони також були референдумом на довіру до влади — у країні після парламентських виборів 2020 року, результати яких не визнала опозиція, триває парламентська криза.

Сторони досягнули домовленостей — якщо правляча партія «Грузинська мрія» набере понад 43%, то вважатиметься, що вона підтвердила свій торішній результат. В іншому разі навесні 2022 року мають відбутися парламентські вибори.

Голосування на виборчих дільницях завершилося о 20.00. Вже відомі перші результати екзит-полів, повідомляє видання «Ехо Кавказу».

Згідно з даними екзитпол, проведеного компанією IPSOS по Тбілісі, станом на 17.00 голоси розподілилися так:

  • «Грузинська мрія» — 38,6%;
  • партія Михайла Саакашвілі «Єдиний національний рух» — 33%;
  • «За Грузію» — 7,6%;
  • «Гірчі — Більше свободи» — 4.8%;
  • «Лело» — 4%;
  • «Для народу» — 2%;
  • «Гірчі» — 1,6%;
  • «Громадяни» — 1,1%;
  • «Європейська Грузія» — 1%;
  • «Лейбористська партія» — 1%;
  • «Альянс патріотів» — 0.9%;
  • «Третя сила — Стратегія Агмашенебелі» — 0.8%.

Згідно з даними екзитполу, проведеного компанією Gorbi по всій Грузії станом на 18.00:

  • «Грузинська мрія» — 47,6%;
  • «Єдиний національний рух» — 27,1%;
  • «За Грузію» — 6,8%;
  • «Лело» — 2,8%;
  • «Гірчі — Більше свободи» — 2,8%;
  • «Європейська Грузія» — 2,6%;
  • «Лейбористська партія» — 1,8%;
  • «Альянс патріотів» — 1,6%;
  • «Третя сила — Стратегія Агмашенебелі» — 1,3%;
  • «Громадяни» — 1%;
  • «Гірчі» — 0.9%;
  • інші партії — 3.7%.

Дані екзит-полу, проведеного компанією Edison Research по всій Грузії станом на 18.00:

  • «Грузинська мрія» — 46%;
  • «Єдиний національний рух» — 33%;
  • «За Грузію» — 6%;
  • «Європейська Грузія» — 2%;
  • «Гірчі — Більше свободи» — 2%;
  • «Лело» — 2%;
  • «Третя сила — Стратегія Агмашенебелі» — 1%.

Інфографіка: «Ехо Кавказу»

Традиційно, у великих містах Грузії позиції «Єдиного національного руху» помітно сильніші, ніж загалом по країні. Тож, якщо результати загальнонаціональних екзитполів підтвердяться, владі не потрібно буде проводити перевибори.

Втім, і «Грузинська мрія» і «Єдиний національний рух» вже заявили про переможні для себе результати виборів. Партія влади має намір відсвяткувати перемогу біля свого центрального офісу, в той час як опозиція готується «захищати голоси».


Нагадаємо, вчора, 1 жовтня, у Грузії затримали Михайла Саакашвілі.

Джерело: «Ехо Кавказу»


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