Михайло Саакашвілі, фото: сторінка Михайла Саакашвілі у Facebook

https://racurs.ua/ua/n161080-partiya-saakashvili-ne-zmogla-peremogty-na-vyborah-u-gruziyi-ekzyt-poly.html

Ракурс

У Грузії сьогодні, 2 жовтня, відбувалися місцеві вибори. Фактично вони також були референдумом на довіру до влади — у країні після парламентських виборів 2020 року, результати яких не визнала опозиція, триває парламентська криза.

Сторони досягнули домовленостей — якщо правляча партія «Грузинська мрія» набере понад 43%, то вважатиметься, що вона підтвердила свій торішній результат. В іншому разі навесні 2022 року мають відбутися парламентські вибори.

Голосування на виборчих дільницях завершилося о 20.00. Вже відомі перші результати екзит-полів, повідомляє видання «Ехо Кавказу».

Згідно з даними екзитпол, проведеного компанією IPSOS по Тбілісі, станом на 17.00 голоси розподілилися так:

«Грузинська мрія» — 38,6%;

партія Михайла Саакашвілі «Єдиний національний рух» — 33%;

«За Грузію» — 7,6%;

«Гірчі — Більше свободи» — 4.8%;

«Лело» — 4%;

«Для народу» — 2%;

«Гірчі» — 1,6%;

«Громадяни» — 1,1%;

«Європейська Грузія» — 1%;

«Лейбористська партія» — 1%;

«Альянс патріотів» — 0.9%;

«Третя сила — Стратегія Агмашенебелі» — 0.8%.

Згідно з даними екзитполу, проведеного компанією Gorbi по всій Грузії станом на 18.00:

«Грузинська мрія» — 47,6%;

«Єдиний національний рух» — 27,1%;

«За Грузію» — 6,8%;

«Лело» — 2,8%;

«Гірчі — Більше свободи» — 2,8%;

«Європейська Грузія» — 2,6%;

«Лейбористська партія» — 1,8%;

«Альянс патріотів» — 1,6%;

«Третя сила — Стратегія Агмашенебелі» — 1,3%;

«Громадяни» — 1%;

«Гірчі» — 0.9%;

інші партії — 3.7%.

Дані екзит-полу, проведеного компанією Edison Research по всій Грузії станом на 18.00:

«Грузинська мрія» — 46%;

«Єдиний національний рух» — 33%;

«За Грузію» — 6%;

«Європейська Грузія» — 2%;

«Гірчі — Більше свободи» — 2%;

«Лело» — 2%;

«Третя сила — Стратегія Агмашенебелі» — 1%.

Традиційно, у великих містах Грузії позиції «Єдиного національного руху» помітно сильніші, ніж загалом по країні. Тож, якщо результати загальнонаціональних екзитполів підтвердяться, владі не потрібно буде проводити перевибори.

Втім, і «Грузинська мрія» і «Єдиний національний рух» вже заявили про переможні для себе результати виборів. Партія влади має намір відсвяткувати перемогу біля свого центрального офісу, в той час як опозиція готується «захищати голоси».

Нагадаємо, вчора, 1 жовтня, у Грузії затримали Михайла Саакашвілі.

Джерело: «Ехо Кавказу»