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Сильный ветер. Фото: supersadovnik.ru
Туман и сильный ветер — погода в Украине ухудшится (КАРТА)https://racurs.ua/n161084-tuman-i-silnyy-veter-pogoda-v-ukraine-uhudshitsya-karta.htmlРакурс
Погода в Украине в воскресенье, 3 октября, ухудшится.
Утром в западных регионах ожидается туман, а видимость составит 200−500 м. Днем местами ожидается сильный ветер с порывами до 15−20 м/с. Объявлено «желтое» метеорологическое предупреждение. Об этом сообщает Gismeteo.
Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане снизить скорость движения, а при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом. Также стоит держать безопасную дистанцию с другими автомобилями. При остановке машины надо включить аварийную световую сигнализацию. Кроме того, при тумане не стоит совершать резкие маневры на дороге.
Основные правила поведения при усилении порывов ветра:
- при сильном ветре все окна домов необходимо плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- на улице держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев, зданий;
- по возможности спрячьтесь в ближайшем помещении или естественном укрытии;
Напомним, синоптики обещали, что погода в Украине 3 октября будет достаточно солнечной. Днем температура воздуха составит 12−17° с отметкой плюс, а на Закарпатье и Прикарпатье обещали 20° тепла.
Источник: Gismeteo
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