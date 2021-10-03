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Ракурс
Навалу медуз сфотографували в порту Одеси. Фото: domashnyochag.ru

Навалу медуз сфотографували в порту Одеси (ФОТО)

3 жов 2021, 13:40
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Медузи «атакували» морський порт Одеси — у мережі публікують фото великої кількості цих морських тварин у Чорному морі.

Кількість медуз в одеському порту зашкалює. Вони плавають на різній глибині, а в деяких місцях щільно покрили поверхню моря. Дехто з місцевих мешканців подумав, що це пластикові пляшки. Про це 3 вересня повідомляє Telegram-канал «Х***я Одесса».

Медузи в одеському порту. Фото: Telegram-канал «Х***я Одесса»

Місцеві мешканці жартують, що медузи нарешті можуть відпочити від людей і розслабитися. Дехто жартує, що це «бойові медузи Путіна», тому варто звертатися до спецслужб.


Як відомо, у 2021 році в Чорному морі стало більше медуз. В Інституті рибного господарства та екології упевнені, що через зростання кількості медуз у Чорному морі їх стало більше і в Азовському морі.

Нагадаємо, під час цьогорічного курортного сезону Кирилівка на Азовському морі потерпала від навали медуз. Кладовище з мертвих морських істот утворилося біля берегів курорту. Відпочивальникам власноруч доводилося витягувати медуз пакетами з води.

Джерело: Ракурс


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