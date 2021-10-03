Нашествие медуз сфотографировали в порту Одессы — Одесса новости

Нашествие медуз сфотографировали в порту Одессы. Фото: domashnyochag.ru

https://racurs.ua/n161090-nashestvie-meduz-sfotografirovali-v-portu-odessy-foto.html

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Медузы «атаковали» морской порт Одессы — в сети публикуют фото большого количества этих морских животных в Черном море.

Количество медуз в Одесском порту зашкаливает. Они плавают на разной глубине, а в некоторых местах плотно покрыли поверхность моря. Кое-кто из местных жителей подумал, что это пластиковые бутылки. Об этом 3 сентября сообщает Telegram-канал «Х***я Одесса».

Местные жители шутят, что медузы наконец-то могут отдохнуть от людей и расслабиться. Некоторые шутят, что это «боевые медузы Путина», поэтому стоит обращаться в спецслужбы.

Как известно, в 2021 году в Черном море стало больше медуз. В Институте рыбного хозяйства и экологии уверены, что из-за роста количества медуз в Черном море их стало больше и в Азовском море.

Напомним, во время курортного сезона Кирилловка на Азовском море страдала от нашествия медуз. Кладбище из мертвых морских существ образовалось у берегов курорта. Отдыхающим собственноручно приходилось вытаскивать медуз пакетами из воды.