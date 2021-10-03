Зеленский дал брифинг после заседания в Трускавце. Фото: ОП

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Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский 3 октября дал брифинг по итогам встречи партии «Слуга народа» в Трускавце.

О Разумкове, СНБО и втором президентском сроке

Глава государства обвинил председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова в том, что тот ведет свою политическую игру, отстроился от партии и мешает «слугам» работать. Также Зеленский недоволен, что Разумков не голосует за санкции СНБО. Сам Совет национальной безопасности и обороны глава государства считает органом, который «ставит на место предателей государства». Об этом Зеленский заявил на брифинге, который транслировал телеканал «Дом».

И здесь заработал орган, и выглядит достаточно мощным органом. И выглядит так: «А что они себе позволяют?». На место ставим предателей государства. Вот, что они себе позволяют. Не правильно это? Нет вопросов. Будет после меня по-другому, а после меня точно будет, — заявил он.

Также Зеленский отметил, что еще не решил относительно второго президентского срока.

О задержании Саакашвили и встрече с Путиным

Говорил он и о задержании Михаила Саакашвили в Грузии. Пообещал, что власть будет заниматься его возвращением, поскольку Саакашвили является гражданином Украины.

Кроме того, украинский президент заявил, что готов к встрече с главой РФ Владимиром Путиным тет-а-тет. По мнению Зеленского, окружение президента страны-агрессора против этой встречи, которая может принести «неожиданный результат». Провести встречу с Путиным Зеленский считает правильным шагом.

Я готов к любой встрече, потому что такая встреча поможет Украине, поможет решить трагедию на Донбассе и вопрос Крыма, — подчеркнул Зеленский.

О покушении на Шефира

Зеленский рассказал журналистам, что располагает некоторой информацией о нападении на его первого помощника Сергея Шефира. Глава государства выразил уверенность, что нападавших найдут.

Я не могу говорить о заказчиках. Идет следствие. Многих людей вызывали, я знаю, много людей с очень известными именами, с кем Сергей общался, кого-то знал, кого-то подозревают, — отметил он.

О «вагнеровцах»

Зеленский убеждает, что не знал всех деталей операции с боевиками ЧВК «Вагнера», но об их перемещении в Беларуси он знал. Зеленский отметил, что рассказал Александру Лукашенко о том, что в Беларусь заехали «какие-то боевики» и сообщил некоторые детали, известные ему в то время. Лукашенко взамен пообещал президенту Украины изучить этот вопрос и «сделать все возможное».

Напомним, СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский поссорился с несколькими народными депутатами из «Слуги народа» в Трускавце. Глава государства вступил в словесную перепалку с парламентариями, которые усомнились в необходимости увольнять Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады.