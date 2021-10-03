Кадровый кризис в Госдепе США возник из-за Nord Stream 2. Фото: РБК

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Государственный департамент Соединенных Штатов Америки охватил кадровый кризис.

Сенатор-республиканец Тед Круз задерживает утверждение десятков кандидатур на посты в Госдепе и таким образом пытается добиться от американской администрации более жестких действий в отношении российского газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает The New York Times.

Сам сенатор не в состоянии заблокировать назначения в Госдеп кандидатов, которых предложил Джо Байден. Однако процесс смены кадров замедлился из-за того, что в Сенате не могут прийти к единодушному согласию.

Представители Демократической партии уверены, что Круз злоупотребляет своим положением и ставит под угрозу национальную безопасность США. Глава сенатского комитета по международным делам Роберт Менендес уже назвал ситуацию беспрецедентной, поскольку речь идет о «полной задержке утверждения всех кандидатур, независимо от того, имеют ли они какое-то отношение к рассматриваемому политического вопроса».

Напомним, в сентябре Государственный департамент Соединенных Штатов Америки требовал от Российской Федерации увеличить поставки газа через Украину. Таким образом Вашингтон хочет предотвратить газовый кризис Европе. Также в Госдепе выразили обеспокоенность относительно отказа «Газпрома» бронировать дополнительные объемы транзита газа через украинскую территорию на октябрь.

Источник: The New York Times