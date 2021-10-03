Уникальный экзоскелет-трансформер разработали в Японии. Фото:

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Уникальный экзоскелет-трансформер разработали японские инженеры — он умеет не только передвигаться по пересеченной местности, но и подниматься по лестнице.

Экзоскелет имеет название Koma 1.5, он предназначен для переноски тяжелых грузов. Разработали устройство инженеры из дочерней компании Panasonic Atoun. Трансформер выступает в качестве четырехколесной моторизованной платформы, а в случае необходимости позволяет ходить по лестнице. Об этом сообщает 4PDA.

По словам разработчиков, процесс трансформации длится считанные секунды и происходит после нажатия кнопки, когда два передних колеса убираются, образуя прочные ноги. Движение происходит без усилий, а в качестве бонуса интегрирован режим, когда Koma 1.5 может самостоятельно избегать препятствий. Этого удалось добиться с помощью встроенной камеры на основе компьютерного зрения и искусственного интеллекта.

Разработчики пока не сообщают, когда этот экзоскелет появится в продаже.

Напомним, экзоскелет Prosthesis признали крупнейшим в мире, поскольку его высота составляет 3,96 м, а масса составляет 1,4 т. Prosthesis сконструирован из хромированных труб. Разработчики надеются на успех в реализации новинки, так как считают, что его технология станет полезной в различных сферах деятельности.

Источник: 4PDA