Унікальний екзоскелет-трансформер розробили в Японії. Фото:

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Унікальний екзоскелет-трансформер розробили японські інженери — він уміє не лише пересуватися по пересічній місцевості, але й підійматися по сходах.

Екзоскелет має назву Koma 1.5, він призначений для перенесення важких вантажів. Розробили пристрій інженери з дочірньої компанії Panasonic Atoun. Трансформер виступає в якості чотириколісної моторизованої платформи, а в разі необхідності дозволяє ходити по сходах. Про це повідомляє 4PDA.

За словами розробників, процес трансформації триває лічені секунди й відбувається після натискання кнопки, коли два передніх колеса прибираються, утворюючи міцні ноги. Рух відбувається без зусиль, а в якості бонусу інтегрований режим, коли Koma 1.5 може самостійно уникати перешкод. Цього вдалося добитися за допомогою вбудованої камери на основі комп’ютерного зору та штучного інтелекту.

Розробники поки не повідомляють, коли цей екзоскелет з’явиться у продажу.

Нагадаємо, екзоскелет Prosthesis визнали найбільшим у світі, оскільки його висота становить 3,96 м, а маса складає 1,4 т. Prosthesis сконструйований з хромованих труб. Розробники сподіваються на успіх у реалізації новинки, бо вважають, що його технологія стане корисною у різних сферах діяльності.

Джерело: 4PDA