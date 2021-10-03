Військові країн ЄС. Фото: mind.ua

https://racurs.ua/ua/n161086-viyskova-misiya-ievrosouzu-moje-z-yavytysya-v-ukrayini-welt.html

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Європейський Союз може створити військову навчальну місію в Україні.

Така можливість розглядається у Брюсселі. Військово-консультативна і навчальна місія ЄС стала б вираженням солідарності з Україною через триваючу військову діяльність Росії на українських кордонах. Про це повідомляє видання Welt am Sonntag.

Зазначається, що саме через постійну напруженість між Україною та РФ в Євросоюзі розглядають формування незалежної військової навчальної місії під назвою «Військова консультативна і навчальна місія ЄС в Україні» (EUATM). Також ЄС розглядає низку інших способів посилення військового потенціалу Збройних сил України.

Пропонують створити військову місію ЄС в Україні Польща, Литва, Латвія, Естонія, Словаччина та Румунія. Франція та Швеція теж підтримують цю ідею.

Наприкінці липня міністр закордонних справ України та міністр оборони України направили голові європейської дипломатії Жозепу Боррелю секретне звернення з проханням про створення військової місії ЄС.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявляв, що Україна вже втілила стандарти НАТО в питаннях управління, планування та підготовки. Він упевнений, що вступ України до Північноатлантичного альянсу залежатиме від західних партнерів та рішення НАТО.

Джерело: Welt am Sonntag