Зеленський посварився зі «слугами» в Трускавці. Фото: rada5.com

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Президент України Володимир Зеленський посварився з кількома народними депутатами зі «Слуги народу» в Трускавці.

Глава держави вступив у словесну перепалку з парламентарями, які засумнівалися в необхідності звільняти Дмитра Разумкова з позиції голови Верховної Ради. Про відставку спікера посперечалися з Зеленським народні депутати Неллі Яковлєва та Василь Мокан. Про це заявили кілька очевидців, які стали свідками конфлікту, повідомляє «Новое время».

Яковлєва розповіла президенту, що вона пройшла з Разумковим життєвий шлях завдовжки близько 10 років і вважає спікера порядною людиною. Зеленський натомість заявив, що вона стала нардепом саме завдяки йому, а не Разумкову. Після цього Яковлєва вже мовчала.

Незгодним із відставкою чинного голови ВРУ був і Мокан, який нагадав виключення з «Слуги народу» Дубінського, коли йому дали можливість висловити свою позицію депутатам. Мокан наголосив, що Разумкову такої можливості не дають. Зеленський відповів, що міг піти коментувати конфлікт зі спікером на телебаченні, але не хотів так робити, на відміну від спікера.

Тому, тепер говорю — я, — заявив Зеленський і на цьому діалог завершився.



Нагадаємо, у Трускавці народні депутати зі «Слуги народу» зібрали 150 підписів, необхідних для розгляду питання про відставку чинного голови ВРУ Дмитра Разумкова. Почати процедуру зі звільнення спікера парламенту «слуги» хочуть з завтрашнього дня, 4 жовтня.

Джерело: «Новое время»