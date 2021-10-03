Зеленский поссорился со «слугами» в Трускавце. Фото: rada5.com

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Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский поссорился с несколькими народными депутатами из «Слуги народа» в Трускавце.

Глава государства вступил в словесную перепалку с парламентариями, которые усомнились в необходимости увольнять Дмитрия Разумкова с позиции председателя Верховной Рады. Об отставке спикера поспорили с Зеленским народные депутаты Нелли Яковлева и Василий Мокан. Об этом заявили несколько очевидцев, которые стали свидетелями конфликта, сообщает «Новое время».

Яковлева рассказала президенту, что она прошла с Разумковым жизненный путь длиною около 10 лет и считает спикера порядочным человеком. Зеленский вместо этого заявил, что она стала нардепом именно благодаря ему, а не Разумкову. После этого Яковлева уже молчала.

Несогласный с отставкой действующего главы ВРУ был и Мокан, который напомнил исключение из «Слуги народа» Дубинского, когда ему дали возможность высказать свою позицию депутатам. Мокан подчеркнул, что Разумкову такой возможности не дают. Зеленский ответил, что мог пойти комментировать конфликт со спикером на телевидении, но не хотел так делать, в отличие от спикера.

Поэтому теперь говорю — я, — заявил Зеленский и на этом диалог завершился.



Напомним, в Трускавце народные депутаты из «Слуги народа» собрали 150 подписей, необходимых для рассмотрения вопроса об отставке председателя ВРУ Дмитрия Разумкова. Начать процедуру по увольнению спикера парламента «слуги» хотят с завтрашнего дня, 4 октября.

Источник: «Новое время»