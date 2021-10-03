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Ракурс
Военные стран ЕС. Фото: mind.ua

Военная миссия Евросоюза может появиться в Украине — Welt

3 окт 2021, 11:20
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Европейский Союз может создать военную учебную миссию в Украине.

Такая возможность рассматривается в Брюсселе. Военно-консультативная и учебная миссия ЕС стала бы выражением солидарности с Украиной из-за продолжающейся военной деятельности России на украинских границах. Об этом сообщает издание Welt am Sonntag.

Отмечается, что именно из-за постоянной напряженности между Украиной и РФ в Евросоюзе рассматривают формирование независимой военной учебной миссии под названием «Военная консультативная и учебная миссия ЕС в Украине» (EUATM). Также ЕС рассматривает ряд других способов усиления военного потенциала Вооруженных сил Украины.

Предлагают создать военную миссию ЕС в Украине Польша, Литва, Латвия, Эстония, Словакия и Румыния. Франция и Швеция тоже поддерживают эту идею.

В конце июля министр иностранных дел и министр обороны Украины направили главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю секретное обращение с просьбой о создании военной миссии ЕС.


Напомним, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявлял, что Украина уже воплотила стандарты НАТО в вопросах управления, планирования и подготовки. Он уверен, что вступление Украины в Североатлантический альянс будет зависеть от западных партнеров и решения НАТО.

Источник: Welt am Sonntag

Источник: Ракурс


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