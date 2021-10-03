Кадрова криза в Держдепі США виникла через Nord Stream 2. Фото: РБК

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Державний департамент Сполучених Штатів Америки охопила кадрова криза.

Сенатор-республіканець Тед Круз затримує затвердження десятків кандидатур на пости в Держдепу й таким чином намагається домогтися від американської адміністрації більш жорстких дій щодо російського газогону «Північний потік-2». Про це повідомляє The New York Times.

Сам сенатор не в змозі заблокувати призначення в Держдеп кандидатів, яких запропонував Джо Байден. Однак процес зміни кадрів сповільнився через те, що в Сенаті не можуть дійти одностайної згоди.

Представники Демократичної партії упевнені, що Круз зловживає своїм становищем і ставить під загрозу національну безпеку США. Голова сенатського комітету з міжнародних справ Роберт Менендес вже назвав ситуацію безпрецедентною, оскільки йдеться про «повну затримку тверджень всіх кандидатур, незалежно від того, чи мають вони якесь відношення до розглянутого політичного питання».

Нагадаємо, у вересні Державний департамент Сполучених Штатів Америки вимагав від Російської Федерації збільшити постачання газу через Україну. У такий спосіб Вашингтон хоче запобігти газовій кризі Європі. Також у Держдепі висловили занепокоєння щодо відмови «Газпрому» бронювати додаткові обсяги транзиту газу через українську територію на жовтень.

Джерело: The New York Times