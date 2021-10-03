Зеленський дав брифінг після засідання в Трускавці. Фото: ОП

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Ракурс

Президент України Володимир Зеленський 3 жовтня дав брифінг за підсумками зустрічі партії «Слуга народу» в Трускавці.

Про Разумкова, РНБО і другий президентський термін

Глава держави звинуватив голову Верховної Ради Дмитра Разумкова у тому, що той веде свою політичну гру, відбудувався від партії й заважає «слугам» працювати. Також Зеленський незадоволений, що Разумков не голосує за санкції РНБО. Саму Раду національної безпеки та оборони глава держави вважає органом, який «ставить на місце зрадників держави». Про це Зеленський заявив на брифінгу, який транслював телеканал «Дом».

І тут запрацював орган, і виглядає достатньо потужним органом. І виглядає так: «А що вони собі дозволяють?». На місце ставимо зрадників держави. Ось, що вони собі дозволяють. Не правильно це? Нема питань. Буде після мене по-іншому, а після мене точно буде, — заявив він.

Також Зеленський зазначив, що ще не вирішив щодо другого президентського терміну.

Про затримання Саакашвілі та зустріч із Путіним

Говорив він і про затримання Михайла Саакашвілі в Грузії. Пообіцяв, що влада займатиметься його поверненням, оскільки Саакашвілі є громадянином України.

Крім того, український президент заявив, що готовий до зустрічі з главою РФ Володимиром Путіним тет-а-тет. На думку Зеленського, оточення президента країни-агресора проти цієї зустрічі, яка може принести «неочікуваний результат». Провести зустріч із Путіним Зеленський вважає правильним кроком.

Я готовий до будь-якої зустрічі, бо така зустріч допоможе Україні, допоможе розв’язати трагедію на Донбасі та питання Криму, — наголосив Зеленський.

Про замах на Шефіра

Зеленський розповів журналістам, що має деяку інформацію про напад на свого першого помічника Сергія Шефіра. Глава держави висловив упевненість, що нападників знайдуть.

Я не можу говорити про замовників. Іде слідство. Багато людей викликали, я знаю, багато людей з дуже відомими іменами, з ким Сергій спілкувався, когось знав, когось підозрюють, — зазначив він.

Про «вагнерівців»

Зеленський переконує, що не знав усіх деталей операції з бойовиками ПВК «Вагнера», але про їх переміщення у Білорусі він знав. Зеленський зазначив, що розповів Олександру Лукашенку про те, що у Білорусь заїхали «якісь бойовики» і повідомив деякі деталі, відомі йому на той час. Лукашенко натомість пообіцяв президенту України вивчити це питання і «зробити все можливе».

Нагадаємо, ЗМІ повідомили, що президент України Володимир Зеленський посварився з кількома народними депутатами зі «Слуги народу» в Трускавці. Глава держави вступив у словесну перепалку з парламентарями, які засумнівалися в необхідності звільняти Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.