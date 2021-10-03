Заморозки на ближайшие дни спрогнозировали в Украине. Фото: ГСЧС

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Новые даты заморозков в Украине назвали в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Ближайшей ночью, 4 октября, температура воздуха опустится в большинстве областей, кроме большинства западных областей и крайнего юга, до 0−5°. В Киевской области прогнозируют заморозки на поверхности почвы 0−5°. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Объявлен І уровень опасности, желтый. В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям отметили, что такие погодные условия могут привести к нарушениям работы служб электроснабжения, связи, строительства, коммунального хозяйства, а на отдельных участках дорог и прекращения движения автотранспорта.

Во вторник и среду, 5−6 октября, заморозки обещают в северных, центральных областях. Кроме того, 6 октября серьезное снижение температуры воздуха на поверхности почвы ожидается в восточных и большинстве западных областей.

Напомним, синоптики обещали, что бабье лето придет в Украину в октябре. Первое бабье лето, которое ежегодно приходится на период с 28−29 августа по 11−12 сентября. Второе обычно приходит в октябре. Точных дат метеорологи не называли, поскольку бабье лето не имеет четких дат, а атмосферные графики могут плавать.