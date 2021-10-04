Саакашвілі. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n161123-blukav-chotyry-dni-saakashvili-ne-vpiznaly-v-gruziyi.html

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Михайло Саакашвілі, екс-президент Грузії, повернувся на Батьківщину інкогніто — до арешту він блукав країною невпізнаваним.

Його двічі зупиняли поліцейські, але вони так і не розпізнали в чоловікові колишнього президента. Про це повідомляє радіо «Мтаврі»

Близька соратниця Саакашвілі Ека Херхеулідзе розповіла, що машину із Саакашвілі нібито зупинили через перевищення швидкості. Співробітники Міністерства внутрішніх справ не впізнали Саакашвілі через одягнену медичну маску. Інший випадок навіть потрапив на камери спостереження.

Він гуляв по Батумському бульвару і його не впізнали. Більш того, його навіть зупинила поліція, але теж не впізнала, — сказала Херхеулідзе.

Як вона заявила, до моменту арешту Саакашвілі був у Грузії вже чотири дні. Тим часом прихильники екс-президента збираються на акцію в Тбілісі з вимогою його звільнення. Лідер партії Саакашвілі «Єдиний нацрух» Ніка Мелія, закликала прихильників Саакашвілі прийти до в’язниці, де він сидить, до третьої години дня. Гасло акції — «Свободу Міхо».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Грузії затримали господаря квартири, у якій переховувався колишній президент Михайло Саакашвілі.

Джерело: Радіо «Мтаврі»