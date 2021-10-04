Вакцинація від коронавірусу. Фото: kyiv.comments.ua/

https://racurs.ua/ua/n161124-vakcynovanyh-nardepiv-proponuut-porahuvaty-v-radi-video.html

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Верховна Рада України працює з порушеннями маскового режиму та правил вакцинації в колективах. Про це заявила заступниця голови Ради Олена Кондратюк.

Освітяни, медики, місцеві адміністрації змушені працювати в нових умовах — понад 80% людей в колективі мають бути вакцинованими. Хочу закликати Верховну Раду показати приклад і розповісти про кількість вакцинованих депутатів, — сказала нардеп на засіданні погоджувальної ради парламенту.

Кондратюк вирішила почати із себе та показала сертифікат про проходження вакцинації. Після цього вона закликала депутатів «долучитися до відвертих розмов».

Хотіла б розуміти, в якому колективі я працюю. Скільки у Верховній Раді вакцинованих депутатів та працівників? — сказала заступниця спікера Ради.

Також вона вважає, що нардепи мають перейти в онлайн-режим роботи, якщо не готові робити щеплення. Кравчук закликала депутатів показувати приклад українцям — носити маски та вакцинуватися.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що менше половини депутатів Верховної Ради отримали щеплення від коронавірусу.