У Донецьку — катастрофа із захворюваністю на COVID-19

В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: «Известия»

https://racurs.ua/ua/n161125-u-donecku-katastrofa-iz-zahvoruvanistu-na-covid-19.html

Ракурс

В тимчасово окупованому Донецьку спостерігається справжня катастрофа із захворюваністю на коронавірусну хворобу COVID-19.

У місті не вистачає лікарів, кисню та місць у лікарнях, швидкі не приїжджають на виклики. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив представник України в Тристоронній контактній групі журналіст Денис Казанський.

Точні цифри захворюваності і смертності ховаються, але судячи з усього, вони величезні, — наголошує Казанський.

Казанський зазначає, що проблема з коронавірусом є настільки масштабною, що її почали визнавати окупанти.

Якщо раніше майже заперечували епідемію, визнаючи лише кілька десятків хворих в день, то тепер вже визнають по 600−700. Ще в середині вересня заявили, що госпіталі завантажені на 100%. І з тих пір ситуація лише погіршилася, — наголошує журналіст.

Казанський зазначає, що в Донецьку лікарі масово звільняються після отримання російських паспортів і їдуть до РФ, не бажаючи працювати за 8 тис. рублів (приблизно 3 тис. грн) у місяць.

Крім того, через відсутність кисню хворим доводиться самотужки купувати кисневі концентратори. При цьому купити їх в ОРДЛО майже неможливо (завозять лише невелику кількість), так само як і завезти з контрольованої Україною території — КПВВ перекриті бойовиками.

Тож їх доводиться за хабарі провозити з РФ чи платити вдвічі більше перекупникам — йдеться про суми в 1 тис. дол. США. У більшості хворих таких грошей немає, тож їм залишається лише розраховувати на сили власного організму.