Коронавирус. Фото: istock

https://racurs.ua/n161105-pyat-oblastey-stali-oranjevymi-za-sutki-infografika.html

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Карантин в Украине усилят в пяти областях. «Оранжевой» зоне эпидемиологической опасности соответствует Запорожская, Ровенская, Сумская, Харьковская и Черниговская области.

Во всех пяти областях существенно превышен уровень заболеваемости COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Вчера, 2 октября, в «оранжевой» зоне находилась только Черновицкая область.

В Харьковской области загруженность коек с кислородом достигла 70,1% (при норме не более 65%), количество госпитализаций на 100 тыс. населения за семь дней составило 65,8% (при норме не более 60). Превышен уровень госпитализаций и в Черновицкой области, он составил 69,4 на 100 тыс. человек за семь дней.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в Украине вспыхнул с новой силой и догоняет по темпам степень заражения весной. Только за сутки инфицированные болезнью заняли 1 тыс. 128 коек, что равно трем больницам среднего размера.