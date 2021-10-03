Зеленский и Шефир. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n161104-zelenskiy-spryatal-svou-dolu-v-ofshorah-u-shefira-video.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, передал часть своих акций в офшорной компании другу, который сейчас работает его советником.

Речь идет о передаче 25% акций. Об этом сообщает Pandora Papers.

Во время перехода студии «Квартал 95» на канал украинского олигарха Игоря Коломойского в 2012 году, Зеленский и его окружение создали сеть оффшорных компаний, которая владеет элитной недвижимостью в Лондоне.

Так, Сергей Шефир — соучредитель «95 квартала» и первый помощник Зеленского — владеет сразу двумя квартирами в Лондоне. Второй владелец дорогой лондонской недвижимости — бывший бизнес-партнер Зеленского Андрей Яковлев.

По данным земельного реестра Великобритании, фирма, которая принадлежит Яковлеву, владеет квартирой в центре Лондона, расположенной в 10 минутах ходьбы от парламента. Согласно документам, которые проанализировали журналисты, стоимость этой квартиры составила более 2 млн дол.

За три недели до первого тура президентских выборов свою долю в 25% Зеленский передал Шефиру, поскольку он не является государственным служащим, а потому не должен отчитываться о своих доходах публично и не обязан заполнять декларацию о доходах.

В то же время Иван Баканов, друг детства Зеленского и экс-юрист «95 квартала», владел фирмой Davegra Limited. Именно эта компания была владельцем «сердца» оффшорного бизнеса Зеленского — Maltex Multicapital Corp. Davegra хранила трастовую декларацию — список реальных бенефициаров Maltex и размеры их долей в бизнесе. В 2019 году, когда Баканов возглавил Службу безопасности Украины (СБУ), он передал эту фирму Яковлеву.

По данным Pandora Papers, именно Яковлев по ряду других фирм владеет зарегистрированной на Британских Виргинских островах Candlewood Investments Limited.

Напомним, ранее мы сообщали, что «Оффшор 95», фильм от журналистов-расследователей об оффшорном бизнесе президента Владимира Зеленского, внезапно отменили за несколько часов до премьеры. Руководство Малой оперы запугивали «проблемами» из-за показа.