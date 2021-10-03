Зеленский. Фото: ОП

https://racurs.ua/n161097-otmena-filma-ob-offshorah-zelenskogo-poyavilis-novye-detali.html

Ракурс

«Оффшор 95», фильм от журналистов-расследователей об оффшорном бизнесе президента Владимира Зеленского, внезапно отменили за несколько часов до премьеры.

Руководство Малой оперы запугивали «проблемами» из-за показа. Об этом сообщила глава «Слидство. Инфо» Анна Бабинец.

После того как сотрудники Малой оперы заявили, что не будут показывать фильм о президенте и сняли афиши, издание «Украинская правда» связалось с работниками Киевской городской госадминистрации (КГГА). Те рассказали, что после решения директора Малой оперы разрешить показ, в КГГА позвонил мужчина, который представился начальником Службы безопасности Украины и пригрозил «проблемами».

Как известно, 2 октября журналисты «Слидство. Инфо» анонсировали показ фильма «Оффшор 95» — это часть международного проекта Pandora Papers. Фильм называют «расследованием о тайнах оффшорного бизнеса президента Зеленского и грязных деньгах олигарха Коломойского». Премьера была запланирована на 3 октября в 19.00 в Киеве в помещении Малой оперы.

Pandora Papers — это глобальная утечка документов, из которых стало известно о секретных активах, тайных соглашениях и скрытых доходах самых богатых людей со всего мира. В этих секретных документах также фигурируют осужденные, знаменитости, звезды футбола, судьи, налоговики и руководители крупнейших городов мира.

Напомним, ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский поссорился с несколькими народными депутатами из «Слуги народа» в Трускавце.