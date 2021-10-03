Зеленський. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n161097-skasuvannya-filmu-pro-ofshory-zelenskogo-z-yavylysya-novi-detali.html

Ракурс

«Офшор 95», фільм від журналістів-розслідувачів про офшорний бізнес президента Володимира Зеленського, раптово скасували за кілька годин до прем'єри.

Керівництво Малої опери залякували «проблемами» через показ. Про це повідомила голова «Слідство.Інфо» Анна Бабінець.

Після того, як співробітники Малої опери заявили, що не показуватимуть фільм про президента та зняли афіші, видання «Українська правда» зв’язалося з працівниками Київської міської держадміністрації (КМДА). Ті розповіли, що після рішення директора Малої опери дозволити показ, у КМДА зателефонував чоловік, який представився начальником Служби безпеки України і пригрозив «проблемами».

Як відомо, 2 жовтня журналісти «Слідство.Інфо» анонсували показ фільму «Офшор 95» — це частина міжнародного проекту Pandora Papers. Фільм називають «розслідуванням про таємниці офшорного бізнесу президента Зеленського та брудні гроші олігарха Коломойського». Премʼєра була запланована на 3 жовтня о 19.00 у Києві в приміщенні Малої опери.

Pandora Papers — це глобальний витік документів, з яких стало відомо про секретні активи, таємні угоди та приховані статки найбагатших людей з усього світу. У цих секретних документах також фігурують втікачі, засуджені, знаменитості, зірки футболу, судді, податківці та очільники найбільших міст світу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський посварився з кількома народними депутатами зі «Слуги народу» в Трускавці.