Моряки. Фото: istock

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Українські моряки померли в порту Бангладеш — інцидент трапився на суховантажі, який прибув у порт Читтагонг із Єгипту.

Причини загибелі двох українців наразі встановлюються. Про це повідомляє Deniz Haber.

Місцеві медики припускають, що причиною смерті одного з моряків міг бути серцевий напад. Відомо, що померлі не виявляли ознак хвороб та не хворіли на коронавірусу. Тіла були відправлені на розтин.

30 вересня двоє українських моряків, що знаходилися на борту суховантажа AP ASTAREA, який прибув у порт Читтагонг, померли один за одним без видимих причин або хвороб, — заявили на судні.

Повідомляється, що розслідування інциденту триває. Суховантаж AP ASTAREA, який йшов під прапором Маршаллових островів, прибув до Читтагонга з Єгипту 19 вересня.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що українського моряка Геннадія Гаврилова, капітана судна Avant Garde, майже шість років утримували на території Шрі-Ланки.

Джерело: Deniz Haber