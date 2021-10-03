Листування. Фото: Science Advances

https://racurs.ua/ua/n161095-znaydeno-taiemne-lubovne-lystuvannya-mariyi-antuanetty-zi-shvedskym-grafom-foto.html

Ракурс

Марія-Антуанетта, королева Франції, вела таємне любовне листування зі шведським графом і генералом кінних військ Хансом Акселем фон Ферзеном напередодні Великої французької революції.

Листи були відредаговані, проте вченим з Університету Сорбонни вдалося їх розшифрувати, а також з’ясувати, що цензором був сам граф. Про це повідомляє Science Advances.

Зазначається, що Ферзен вирішив зберегти листи, а щоби не паплюжити честь королеви Марії-Антуанетти, він піддав деякі моменти редагуванню.

За допомогою рентгенофлуоресцентної спектроскопії в режимі макросканування вчені відновили оригінальний текст і дізналися зміст восьми листів.

Я не закінчу, не сказавши тобі, мій дорогий і люблячий друг, що шалено кохаю тебе, — говорилося в одному з них.

В іншому граф писав, що втомився шифрувати тексти, через що вчені зробили висновок, що редактором був саме граф, оскільки він використовував такі ж чорнила. Підбірка слів («любий», «ніжний друг», «обожнюю», «шалено») говорить, що між Марією-Антуанеттою і Ферзеном були любовні стосунки.

Тоді люди активно використовували так звану мову квітів, у цьому випадку ми бачимо дійсно яскраво виражений інтимну мову, — розповіла аналітик із Дослідницького центру охорони природи Сорбонни.

Усього дослідники вивчили 15 листів, але зміст семи з них відновити не вдалося. Річ у тім, що обидва типи фарби мають схожий склад, що робить неможливим читання зашифрованих уривків, що лишилися.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що унікальний меч знайшли археологи в Тернопільській області. Холодну зброю виявили в червні 2021 року.

Джерело: Science Advances