Переписка. Фото: Science Advances

https://racurs.ua/n161095-obnarujena-taynaya-lubovnaya-perepiska-marii-antuanetty-so-shvedskim-grafom-foto.html

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Мария-Антуанетта, королева Франции, поддерживала тайную любовную переписку со шведским графом и генералом конных войск Хансом Акселем фон Ферсеном накануне Великой французской революции.

Письма были отредактированы кем-то, однако ученым из Университета Сорбонны удалось их расшифровать, а также выяснить, что цензором был сам граф. Об этом сообщает Science Advances.

Отмечается, что Ферсен решил сохранить письма, а чтобы не порочить честь королевы Марии-Антуанетты, подверг некоторые моменты редактированию.

При помощи рентгенофлуоресцентной спектроскопии в режиме макросканирования ученые восстановили оригинальный текст и узнали содержание восьми писем.

Я не закончу, не сказав тебе, мой дорогой и любящий друг, что безумно люблю тебя, — говорилось в одном из них.

В другом граф писал, что устал шифровать тексты, из-за чего ученые сделали вывод, что редактором был именно граф, так как он использовал такие же чернила. Выбор слов («любимый», «нежный друг», «обожаю», «безумно») говорит, что между Марией-Антуанеттой и Ферсеном были любовные отношения.

Тогда люди активно использовали так называемый язык цветов, в этом случае мы видим действительно ярко выраженный интимный язык, — рассказала аналитик из Исследовательского центра охраны природы Сорбонны.

Всего исследователи изучили 15 писем, но содержание семи из них восстановить не удалось. Дело в том, что оба типа краски имеют похожий состав, что делает невозможным чтение оставшихся зашифрованных отрывков.

Напомним, ранее мы сообщали, что уникальный меч нашли археологи в Тернопольской области. Холодное оружие обнаружили в июне 2021 года.

Источник: Science Advances