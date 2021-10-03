Моряки. Фото: istock

https://racurs.ua/n161096-dvoe-ukrainskih-moryakov-umerli-v-portu-bangladesh-chto-proizoshlo.html

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Украинские моряки умерли в порту Бангладеш — инцидент произошел на сухогрузе, который прибыл в порт Читтагонг из Египта.

Причины гибели двух украинцев устанавливаются. Об этом сообщает Deniz Haber.

Местные медики предполагают, что причиной смерти одного из моряков мог быть сердечный приступ. Известно, что умершие не имели признаков болезней и не болели коронавирусом. Тела были отправлены на вскрытие.

30 сентября двое украинских моряков, находившихся на борту сухогруза AP ASTAREA, который прибыл в порт Читтагонг, умерли один за другим без видимых причин или болезней, — заявили на судне.

Сообщается, что расследование инцидента продолжается. Сухогруз AP ASTAREA, который шел под флагом Маршалловых островов, прибыл в Читтагонг из Египта 19 сентября.

Напомним, ранее мы сообщали, что украинского моряка Геннадия Гаврилова, капитана судна Avant Garde, почти шесть лет удерживали на территории Шри-Ланки.

Источник: Deniz Haber